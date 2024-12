Carnaval de Veneza de 2025 será dedicado a aventureiro Casanova

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/12/2024 - 11:50 Para compartilhar:

VENEZA, 3 DEZ (ANSA) – A edição 2025 do Carnaval de Veneza, que será realizada entre 14 de fevereiro e 4 de março em toda a área metropolitana da cidade no norte da Itália, será dedicado ao escritor e aventureiro Giacomo Casanova.

O italiano é considerado uma das maiores fontes de informação sobre os costumes e hábitos da vida social do século 18, além de ser conhecido como o maior sedutor da história pela sua célebre vida amorosa.

Com o título “O Tempo de Casanova”, a homenagem foi divulgada nesta terça-feira (3) durante um evento no Ca’ Farsetti, sede do município lagunar, na presença do prefeito de Veneza, Luigi Brugnaro.

“O Carnaval é uma ideia de ironia e brincadeira, por trás da qual há muito o que refletir. Temos pressionado para que volte a ser um evento popular e ao mesmo tempo continue sendo um evento muito conceituado a nível global. E, para isso, devemos envolver toda a cidade”, afirmou o prefeito italiano.

Para o diretor artístico Massimo Checchetto, Casanova “era uma personagem esquiva, uma pessoa sempre ligada a Veneza, embora tenha percorrido toda a Europa, vivendo plenamente a vida daquela época”.

Ele é famoso por suas aventuras e espírito livre, que se refletem na concepção e nas atividades do Carnaval. As celebrações serão inspiradas neste famoso libertino, permitindo aos participantes explorar e reviver um século cheio de emoções e descobertas.

O carnaval começará na Piazza San Marco, propositalmente no “Dia de São Valentim”, data celebrada pelos casais apaixonados em grande parte do mundo, com um grande espetáculo noturno dedicado ao amor.

Na sequência, haverá a procissão de máscaras de Punta della Dogana a Rialto, com uma grande festa em Erbaria.

Estão confirmadas ainda as amplas apresentações do “Carnival Street Show”, “um destino cada vez mais procurado pelos artistas que querem se apresentar na cidade”, especificou o diretor operacional de Vela, Fabrizio D’Oria.

Haverá também espaço para a tradicional “Festa das Marias”, os espetáculos no Arsenale – com 18 apresentações – e os desfiles de carros alegóricos. A base dos eventos será os dois grandes palcos que serão montados em San Marco e na Piazza Ferretto.

(ANSA).