Carnaval: Após “golden shower”, Blocu desfila novamente em SP

No ano passado, um bloco chamou atenção após o presidente Jair Bolsonaro publicar nas redes sociais um vídeo onde duas pessoas praticaram “Golden shower” nas ruas do centro de São Paulo. Após a polêmica, o Blocu volta a desfilar na próxima segunda-feira (24) no mesmo local. As informações são do UOL.

Um das organizadoras da agremiação, Marquesa ChandraKant classificou as postagens do presidente na ocasião como irresponsáveis e disse que o ato foi espontâneo e não teve nenhuma ligação com o bloco. “Podemos dizer que o conservadorismo para o caso do ‘golden shower’ foi ridículo. As pessoas deviam mesmo ficar chocadas com os índices de assassinatos e violência causada por homofobia”, disse ao UOL.

Marquesa disse que o bloco terá este ano as performances do Teatro da Pomba Gira, Edys e Eduardo Laurino e a presença de algumas DJ’s. O objetivo do bloco é fazer uma manifestação pela liberdade e contra a intolerância. Além de desfilarem na capital paulista, o bloco vai se apresentar em Lisboa (Portugal).

Serviço:

Blocu – Festa ¡Venga-Venga! e bloco Me Fode Que Eu Sou Produção (24/02)

Concentração às 14h no Pateo do Collegio