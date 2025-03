Carnaval 2025: confira a programação de blocos nesta terça no Rio

O Rio de Janeiro se despede nesta terça-feira (4) do carnaval. Entre os 57 blocos registrados pela Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (RioTur) – programados para desfilar pelas ruas da capital – estão agremiações tradicionais, religiosas, infantis e organizadas pela comunidade LGBTQIAPN+ (lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queer, intersexuais, assexuais, pansexuais, não-binários, + (representa outras orientações sexuais e identidades de gênero).

Um dos destaques desta terça-feira é o mega bloco Fervo da Lud, idealizado pela cantora Ludmilla. A concentração será na Rua Primeiro de Março, no centro da cidade, a partir das 7h.

Além dele, o Rio também recebe os blocos religiosos Afoxé Filhos de Gandhi do Rio de Janeiro”, em Copacabana, Pegada do Malandro, em Bangu, e Mocidade Dependente de Deus, no Flamengo.

Ainda no Flamengo, desfila o bloco Sereias da Guanabara, com foco na diversidade de gênero e sexual. Outro bloco voltado para a comunidade LGBTQIAPN+ é o Banda das Quengas, no centro da cidade.

Nesta terça-feira (4), a partir das 22h, também termina o desfile das escolas de samba do Grupo Especial no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. As agremiações que encerram a competição são Mocidade Independente de Padre Miguel, Paraíso de Tuiuti, Grande Rio e Portela.

Confira a lista de blocos desta terça-feira

– A Banda do Largo da Segunda-Feira

Horário: 16h

Endereço: R. Conde de Bonfim, 25 – Tijuca

– Afoxé Filhos de Gandhi do Rio de Janeiro

Horário: 9h

Endereço: Av. Atlântica, 1702 – Copacabana

– Aki Pra Você da Freguesia da Ilha do Governador

Horário: 11h

Endereço: R. Romancista, 366 – Freguesia, Ilha do Governador

– Alô, Produção!

Horário: 13h

Endereço: Praça Luís de Camões, 374 – Glória

– Aspa – Amigos da Sueca da Pedro Américo

Horário: 15h

Endereço: R. Pedro Américo, 371 – Catete

– Associação Bloco Carnavalesco Cornos e Simpatizantes

Horário: 17h

Endereço: Av. dos Democráticos, 30 – Manguinhos

– Associação Carnavalesca Banda das Quengas

Horário: 16h

Endereço: R. Washington Luiz, 10 – Centro

– Bagunça Meu Coreto

Horário: 9h

Endereço: R. São Salvador, 56 – Flamengo

– Banda da Amizade

Horário: 15h

Endereço: R. Tadeu Kosciusko, próximo ao 79 – Centro

– Banda da Glória

Horário: 16h

Endereço: R. da Glória, 190, 502 – Glória

– Banda da Saens Pena

Horário: 15h

Endereço: R. Gen. Roca, 661 – Tijuca

– Banda de Ipanema

Horário: 15h

Endereço: R. Gomes Carneiro, 55 – Ipanema

– Block’n Roll

Horário: 17h

Endereço: Rua Fernandes da Fonseca, 5 – Ribeira

– Bloco Batuke de Batom

Horário: 10h

Endereço: Praia do Zumbi – Zumbi

– Bloco Big Bang

Horário: 15h

Endereço: Praça Alm. Júlio de Noronha, 86 – Leme

– Bloco Bonecas Deslumbradas de Olaria

Horário: 16h

Endereço: R. Conselheiro Paulino, 567 – Olaria

– Bloco Cachorro Cansado

Horário: 10h

Endereço: Praça José de Alencar – Flamengo

– Bloco Carnavalesco Mulheres da Vila

Horário: 15h

Endereço: Blvd. 28 de Setembro, 200 – Vila Isabel

– Bloco Carnavalesco Teimosos do Maracanã

Horário: 15h

Endereço: R. Visc. de Itamarati, 42 – Maracanã

– Bloco Carnavalesco Tudo Nosso

Horário: 13h

Endereço: Galpão do Engenhão – R. José dos Reis, Engenho de Dentro

– Bloco Concentra Mas Não Sai

Horário: 15h

Endereço: Tv. Passo da Pátria, 11 – Santa Cruz

– Bloco Cultural Pegada de Malandro

Horário: 13h

Endereço: R. Figueiredo Camargo, 351 – Bangu

– Bloco das Carmelitas

Horário: 8h

Endereço: Largo do Curvelo – Santa Teresa

– Bloco do Galho

Horário: 16h

Endereço: R. Abílio Barreto – Guaratiba

– Bloco do Limão de Jardim América do Rio

Horário: 16h

Endereço: R. Monsenhor Castelo Branco, 336 – Jardim América

– Bloco do Limão do Picareta

Horário: 15h

Endereço: R. Jurubaiba, 460 – Honório Gurgel

– Bloco do Moreira

Horário: 14h

Endereço: R. Alm. João Cândido Brasil, 251 – Maracanã

– Bloco dos Primos

Horário: 16h

Endereço: R. Dona Polucena, 9 – Paquetá

– Bloco Enxota Que Eu Vou

Horário: 16h

Endereço: Praça Tiradentes, Centro

– Bloco Gambá Cheiroso

Horário: 16h

Endereço: R. Bruno Giorgi – Jacarepaguá

– Bloco Pinta Mas Não Borra

Horário: 16h

Endereço: R. Voluntários da Pátria, 34 – Botafogo

– Bloco Vamo ET

Horário: 10h

Endereço: Praça Luiz de Camões – Glória

– Cata Latas do Grajaú

Horário: 16h

Endereço: R. Sá Viana, 442 – Grajau

– Cheiro na Testa

Horário: 11h

Endereço: Rua Paschoal Carlos Magno, 141 – Santa Teresa

– Clube do Samba

Horário: 9h

Endereço: Av. Atlântica, 2634 – Copacabana

– Coroinha

Horário: 15h

Endereço: Rua Barros de Alarcão, 230 – Pedra de Guaratiba

– Embalo do Engenho Novo

Horário: 16h

Endereço: R. Manuela Barbosa, 10 – Méier

– Fervo da Lud

Horário: 7h

Endereço: Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) – R. Primeiro de Março, 66, Centro

– Foliões do Verdun

Horário: 17h

Endereço: Largo do Verdun – R. Barão de Mesquita, 970, Grajaú

– G.R.B.C. Arrastão da Barra de Guaratiba

Horário: 12h

Endereço: Estr. da Vendinha, 871 – Barra de Guaratiba

– G.R.B.C. Cardosão de Laranjeiras

Horário: 9h

Endereço: R. Cardoso Júnior, 746 – Laranjeiras

– G.R.B.C. Dragões da Riachuelo

Horário: 15h

Endereço: R. Riachuelo, 382 – Centro

– G.R.B.C. Embalo de Santa Teresa

Horário: 15h

Endereço: R. Alm. Alexandrino, 1250 – Santa Teresa

– G.R.B.C. Empurra Que Pega do Leblon

Horário: 8h

Endereço: Av. Delfim Moreira, 992 – Leblon

– G.R.B.C. Meu Peru É Seu

Horário: 13h

Endereço: R. Padre Manuel da Nóbrega, 76 – Piedade

– G.R.B.C. Virilha de Minhoca

Horário: 17h

Endereço: R. Fonseca, 798 – Bangu

– Largo do Machado, Mas Não do Copo

Horário: 15h

Endereço: Largo do Machado, 19 – Catete

– Meu Bem, Volto Já

Horário: 16h

Endereço: Av. Princesa Isabel, 305 – Copacabana

– Mocidade Dependente de Deus

Horário: 14h

Endereço: Praia do Flamengo, 72a – Flamengo

– Não Pink no Meu Freud

Horário: 16h

Endereço: Praça Eurídes do Nascimento, 19 – Padre Miguel

– Orquestra Voadora

Horário: 13h

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 735 – Glória

– Rio Maracatu

Horário: 13h

Endereço: R. Visc. de Itaboraí, 18 – Centro

– Se Me Der, Eu Como!

Horário: 14h

Endereço: Praça da Medalha Milagrosa – Rio Comprido

– Sereias da Guanabara

Horário: 14h

Endereço: Praia do Flamengo, 340 – Flamengo

– Último Gole!

Horário: 15h

Endereço: Praça Santos Dumont – Gávea

– Universibloco

Horário: 17h

Endereço: Largo São Francisco de Paula, 49 – Centro

– Vagalume O Verde

Horário: 8h

Endereço: R. Pacheco Leão, 16 – Jardim Botânico

*Estagiária sob supervisão de Vinícius Lisboa