Os motoristas paulistas enfrentam lentidão nas estradas na saída para o período de Carnaval deste ano. Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP), mais de 510 veículos já circularam pelas principais rodovias do Estado neste sábado de Carnaval. Há registros de congestionamento nos caminhos para o litoral e para o interior paulista. Confira abaixo as condições de tráfego nas principais estradas do Estado.

De acordo com a Artesp, em todo o período de Carnaval, que vale desde ontem, 9, até a quarta-feira de cinzas, 14, mais de 3,2 milhões de veículos deixariam a capital paulista por meio das rodovias concedidas do Estado.

O planejamento para a Operação Carnaval 2024, realizado pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, mobiliza mais de 6 mil policiais militares rodoviários durante os cinco dias de folia. O efetivo será distribuído em todo o estado, com maior concentração nas áreas de maior movimento, como a capital paulista e o litoral.

A seguir, as condições atuais das estradas paulistas sob concessão:

Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI)

Operação Descida (7×3). A Rodovia dos Imigrantes (SP-160), sentido Litoral, apresenta lentidão entre o km 40 e o km 43 e, no sentido capital, o tráfego é normal. Na Rodovia Anchieta (SP-150), há congestionamento entre o km 27 e o km 33, sentido Litoral, o sentido capital apresenta tráfego normal. O sistema já recebeu mais de 232 mil veículos.

Sistema Anhanguera-Bandeirantes

A Rodovia Anhanguera (SP-330) apresenta tráfego lento do km 50 ao km 61 no sentido interior, no sentido capital, há lentidão do km 61 ao 60. Na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), sentido interior, há lentidão do km 13+360 ao km 16, no km 37 ao km 39, e do km 47 ao km 50, sentido capital apresenta tráfego normal. Já circularam cerca de 136 mil veículos no sistema.

Sistema Castello Branco-Raposo Tavares

A Rodovia Raposo Tavares (SP-270), apresenta tráfego normal, nos dois sentidos. Já na Rodovia Castello Branco (SP-280), sentido interior, o motorista enfrenta lentidão do km 19 ao 36 e do km 48 ao km 53, e no sentido capital, lentidão do km 34 ao km 33. O sistema já recebeu mais de 92 mil veículos.

Rodovia Ayrton Senna/Carvalho Pinto

O corredor apresenta lentidão no sentido interior do km 73 ao km 78. No sentido capital, tráfego normal, sem congestionamentos. Mais de 169 mil veículos já circularam pelo corredor.

Rodovia dos Tamoios

Tráfego intenso no sentido Litoral, devido ao excesso de veículos, do km 81+200 ao km 82+700. Já no sentido São José dos Campos, o tráfego é normal, sem congestionamentos. A rodovia já recebeu mais de 50 mil veículos.

