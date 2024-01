Carnaval 2024: Conheça as rainhas de bateria do Grupo Especial de São Paulo e Rio

Larissa Santiagoi Larissa Santiago https://istoe.com.br/autor/larissa-santiago/ 04/01/2024 - 14:40 Para compartilhar:

Os desfiles do Carnaval 2024 estão em contagem regressiva e as musas já estão escaladas para ficarem à frente das baterias. Na capital paulista, as escolas de samba de voltam ao Anhembi nos dias 9 e 10, e no Rio de Janeiro, na Sapucaí, nos dias 11 e 12. Confira a lista!

Rainhas de bateria do Grupo Especial de São Paulo

Aline Oliveira, Mocidade Alegre

Vivianne Araújo , Mancha Verde

, Mancha Verde Theba Pitylla, Império de Casa Verde

Muriel Quixaba, Acadêmicos do Tatuapé

Karine Grum, Dragões da Real

Pâmella Gomes, Tom Maior

Mileide Mihaile, Independente Tricolor

Vanessa Alves, Águia de Ouro

Sabrina Sato , Gaviões da Fiel

, Gaviões da Fiel Juju Salimeni , Barroca Zona Sul

, Barroca Zona Sul Carla Prata, Acadêmicos do Tucuruvi

Ana Beatriz Godói, Rosas de Ouro

Madu Fraga, Vai-Vai

Sophia Ferro, Camisa e Branco

Rainhas de bateria do Grupo Especial do Rio de Janeiro

Maria Mariá, Imperatriz Leopoldinense

Erika Januza, Unidos do Viradouro

Sabrina Sato , Unidos de Vila Isabel

, Unidos de Vila Isabel Lorena Raissa, Beija-Flor de Nilópolis

Evelyn Bastos, Estação Primeira de Mangueira

Paolla Oliveira , Acadêmicos do Grande Rio

, Acadêmicos do Grande Rio Viviane Araújo , Acadêmicos do Salgueiro

, Acadêmicos do Salgueiro Mayara Lima, Paraíso do Tuiuti

Lexa , Unidos da Tijuca

, Unidos da Tijuca Bianca Monteiro, Portela

Fabíola de Andrade, Mocidade Independente de Padre Miguel

Tati Minerato, Unidos do Porto da Pedra

