Carmo Dalla Vechia fala sobre participação no ‘The Masked Singer’: ‘Foi difícil’

Desmascarado na última edição do The Masked Singer, Carmo Dalla Vechia compareceu ao Mais Você nesta segunda, 10. Ele, que interpretou o personagem Vlad no reality musical, falou sobre a família, além de revelar mais detalhes sobre sua apresentação.

“Foi difícil. Cheguei no hotel, liguei para um amigo meu e comecei a chorar”, falou, com relação ao peso da fantasia e a dificuldade da apresentação. “Mas foi divertido, foi maravilhoso, a gente brinca de dançar, de cantar. Foi uma homenagem linda”, completou.

A apresentação de Carmo foi uma homenagem ao ator Ney Latorraca, que morreu aos 80 anos em dezembro, e seu personagem na novela Vamp.

Ele falou sobre a escolha da música, que era emblemática da trilha sonora de Vamp. “Era uma música muito difícil de cantar […] era complexa.”

O ator também comentou sobre o filho de cinco anos, Pedro: “Como posso ter tanta sorte?” Sobre ser gay, Carmo brincou que a identificação com a comunidade foi muito importante e ocorreu de maneira natural: “Sou o ‘viado’ da família brasileira”. “Fui abraçado de uma maneira muito linda”, completou.

Ana Maria Braga revelou algumas fotos da família de Carmo, junto do marido e do filho. Ele é casado há 19 anos com João Emanuel Carneiro.