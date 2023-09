Carmo Dalla Vecchia se considera ‘virgem’ no sexo heterossexual: ‘Nunca transei com mulheres’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/09/2023 - 15:57 Compartilhe

O ator Carmo Dalla Vecchia, 52, que é casado com o autor de novelas da Globo João Emanuel Carneiro, 53, e são pais de Pedro, de 4 anos, revelou que, apesar de ter namorado com algumas mulheres, ele nunca manteve relações sexuais com nenhuma delas e por isso se considera “virgem” no sexo heterossexual.

“Eu tive muitas namoradas na minha vida, nunca tive problema, mas sei lá, nunca aconteceu… A última delas a gente tinha relações, mas nunca aconteceu o ato. Então posso dizer que sou um cara virgem”, disse Vecchia em entrevista ao podcast Bee40Tona.

“Eu acho que talvez, no meu histórico, eu pudesse até ser bi, mas talvez pela pressão que sofri desde muito cedo, eu tive que escolher um lado, mas eu acho que talvez eu pudesse ser bi. Digo isso até pelo meu trabalho, às vezes me vejo fazendo par romântico com meninas e é muito legal, é gostoso, não acho ruim, mas minha história até hoje não foi isso. A princípio sou uma bichona”, completou o artista.

