Carmo Dalla Vecchia relembra decisão de ter filho com João Emanuel Carneiro após dez anos de casamento

O ator Carmo Dalla Vecchia falou sobre sua decisão e do marido, o autor de novelas João Emanuel Carneiro, de adotarem um filho. Eles são pais de Pedro, 4 anos.

Durante o papo, o artista contou como os dois chegaram à decisão de ter um herdeiro. “Acho que depois de uns dez anos de casamento, a gente começou a pensar a respeito da paternidade. Mas eram poucas pessoas que eram homoafetivas e que tinham pais, porque até o casamento entre dois homens é uma coisa relativamente nova”, disse em entrevista especial no programa “Retratos de Famílias”. A atração vai ao ar na GloboNews na próxima segunda-feira, 27, celebra o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+.

Em outro momento, Carmo relembrou o dia em que o filho perguntou se tinha mãe. “Um dia, eu estava fazendo fisioterapia, porque eu tenho o joelho bem ruim, meu filho chegou no meu quarto e disse: ‘Papai, não tenho mãe?'”, contou.

“Falei: ‘Não. H crianças que são criadas por dois pais, por duas mães, por um pai e uma mãe. A maioria é criada por uma mãe solo, e você tem dois pais, entendeu? Tem mais alguma pergunta para fazer?’. Ele disse: ‘Não’. Caramba, um momento tão aguardado, todo mundo falava que grande problema seria, aqui não foi problema”, completou.

O artista também contou como foi enfrentar o preconceito sendo uma pessoa pública e parte da comunidade.

“Eu tinha uma vida muito discreta. Eu sabia que isso poderia me gerar problemas, talvez, dentro do meu trabalho, então era uma questão bastante afastada dos holofotes. Em termos midiáticos, em termos de entrevista. Quando resolvi falar abertamente sobre a minha orientação sexual, eu fui abraçado”, detalhou.

