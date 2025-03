Carmo Dalla Vecchia rebate internauta após ser chamado de ‘acabado’

Carmo Dalla Vecchia, 53 anos, não poupou comparações ao detonar internauta após ser chamado de “acabado”. Ele compartilhou a resposta à crítica que recebeu, e questionou aos seguidores se havia exagerado.

Através dos Stories do Instagram, na madrugada desta quinta-feira, 13, o artista contou ter recebido o comentário maldoso e expôs a resposta, fazendo a marcação do perfil do internauta.

“Estou com mais cabelo do que você. E meus dentes estão mais cuidados. O que acontece é que você vem esperando o cara que viu na TV 20 anos atrás. E quando me vê percebe que o tempo passou. Mas passou melhor para mim do que para você, viu”, disparou ele.

Com o bom humor que lhe é peculiar, Dalla Vecchia arriscou uns conselhos ao hater.

“Tenta uma dieta para sair da aparência de Fofão do Balão Mágico. Talvez ajude você a pegar mais gente”, finalizou ele na resposta.

Ao compartilhar a mensagem, o ator quis saber a opinião dos seguidores.

“Exagerei?”, escreveu ele.

No mês passado, após participar do “Mais Você” (TV Globo), Dalla Vecchia foi detonado por surgir com um bigode azul.

“Pra que esse bigode e unhas azuis? Está ridículo. Se fosse uma pessoa comum, estava todo mundo criticando, mas como é o Carmo Dalla Vecchia…”, criticou a mulher, que recebeu de volta uma resposta à altura.

“Sua vaca. Não… comecei mal. Vaca é bonita! Recomeçando: Geruza, seu sacolé de chorume! Vai à merda! Não vim ao mundo para te agradar. Dá um zoom na sua foto do perfil e veja o que é ridículo. E não sou comum mesmo. Deixo isso para você. Sua comum!”, disparou o artista.

O bigode azul e as unhas pintados fazem parte da caracterização de um novo personagem que o ator está vivendo no teatro.