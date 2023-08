Carmo Dalla Vecchia explica selinho em rapaz misterioso: ‘Sou carinhoso’

Nesta segunda-feira, 7, circularam na web imagens de Carmo Dalla Vecchia beijando um homem misterioso em um shopping no Rio de Janeiro. O fato gerou grande comoção na web, visto que o ator é casado com o autor de novelas João Emanuel Carneiro.

Procurado pelo “gshow”, Carmo esclareceu a confusão. “Meu amigo de muitos e muitos anos. Sou carinhoso com meus amigos. Meu marido está atrás. Só isso”, explicou, conciso.

Nas fotos, é possível ver que o marido do ator acompanha o casal de amigos de longe. Os dois são casados há 18 anos e são pais de Pedro, de 3 anos.

Casado com João Emanuel Carneiro, Carmo Dalla Vecchia é visto beijando o amigo no Shopping Village Mall, no Rio de Janeiro pic.twitter.com/jOYDqeM9E7

— FOFOQUEI (@FOFOQUEl) August 7, 2023