Carmo Dalla Vecchia exibe resultado de dieta ‘ancestral’: ‘Extremamente disciplinado’

Carmo Dalla Vecchia, 53 anos, já não é mais o mesmo de pouco tempo atrás. O ator decidiu mudar seus hábitos alimentares para eliminar os quilinhos a mais e agora ostenta um corpitcho sarado. Nesta sexta-feira, 11, ele compartilhou o antes e depois, explicando as medidas que tomou para conquistar o novo shape.

O ator buscou ajuda profissional e adotou uma forma tradicional de se alimentar, sem “estratégias muito elaboradas”, conforme garantiu o médico que o atendeu, na publicação com o ator no Instagram. Nas imagens em que ele aparece sem camisa, é possível ver a transformação no último mês.

“Atender Carmo Dalla Vecchia foi uma agradável surpresa que março trouxe pra mim. Não porque ele é famoso e bonito (também é), mas porque além de um fofo, é extremamente disciplinado e entusiasmado com esse novo mundo primal”, iniciou o médico.

O profissional revelou que Dalla Vecchia adotou a dieta cetogênica carnívora para chegar aos resultados pretendidos. “Ele se apaixonou pelos resultados da dieta ceto carnívora, com melhora de cognição, disposição, nível de energia, melhora geral nos exames e a melhor composição corporal de sua vida. Fazendo tudo ao contrário do que aprendeu sobre alimentação até hoje”, destacou o médico.

“O que fizemos não consiste de estratégias muito elaboradas, nem contagem de calorias, mas de um modelo de alimentação ancestral, que respeita nossa fisiologia”, completou o profissional.