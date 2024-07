Carmo Dalla Vecchia defende Marcelo Cosme após ‘piada’ de Emílio Surita: ‘Preconceito é institucionalizado’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/07/2024 - 20:32 Para compartilhar:

Carmo Dalla Vecchia, 52 anos, saiu em defesa do jornalista Marcelo Cosme após ele ter sido alvo de ataques homofóbicos, proferidos pelo apresentador Emílio Surita. O artista se manifestou nas redes sociais para mandar um recado ao comandante do programa “Pânico”, da rádio Jovem Pan.

A emissora chegou a se retratar em nome da empresa após os ataques de Surita, que fez chacota do pedido de desculpas.

Irritado, Dalla Vecchia acusou o apresentador de influenciar mais ataques de ódio contra a comunidade LGBTQIAPN+.

“Esses senhores gostam de produzir um material debochado e uma crítica infame a homens gays como eu, e assim nós seremos alvos constantes de chacota e de ódio alheio, né”, iniciou o ator.

“Nós já somos alvos de julgamentos, porque a gente não ama igual aos outros, e existem pessoas como eu e o Marcelo que tiveram coragem, em meio a tantos que se escondem de falar sobre aquilo que nós somos”, desabafou ele.

“As pessoas se escondem por quê? Por conta dessa turma, que acha divertido zoar minorias, e quando reclamamos dizem que é mimimi, que é só uma brincadeira. E pode brincar. Sim, claro que pode, quando todo mundo ri da piada a brincadeira é maravilhosa. Sem falar das lapadadas nas cabeças, das travestis queimadas e assassinadas, das violências sofridas por um casal em uma padaria, que depois a polícia assistiu e não prendeu”, lamentou ele.

“Porque afinal de contas o preconceito ele é institucionalizado, banalizado, e faz parte do nosso dia a dia e de programas como esse! Nós temos tanta coisa pra aprender com pessoas diferentes de nós, e certamente não será o deboche alheio que fará a gente chegar num lugar melhor”, finalizou o artista.

Surita não se pronunciou sobre o pedido de desculpas feito pela Jovem Pan, mas debochou da situação. O apresentador começou o programa desta quinta-feira, 25, sugerindo mais “cautela” nas palavras.

“Muito boa tarde, meus taxadinhos pelo amor. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um cauteloso Programa Pânico, pelas espevitadas plataformas da Jovem Pan. Bem-vindos a um programa mais quietinho e cauteloso do que um bicho-preguiça”, ironizou ele.

