Carmo Dalla Vecchia comenta momento em que o filho lhe perguntou se não tinha mãe: ‘Achei que seria mais difícil’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/08/2023 - 15:14 Compartilhe

Neste domingo (13), data em que se comemora o Dia dos Pais no Brasil, o ator Carmo Dalla Vecchia, pai de Pedro, filho do casamento com o autor João Emanuel Carneiro, publicou um trecho de uma entrevista que deu ao podcast ‘Prosa Choque’. No bate-papo, o artista falou sobre o momento em que o pequeno lhe perguntou sobre não ter mãe.

No Instagram, Carmo publicou o vídeo sobre a participação no podcast e escreveu, na legenda da publicação: “O grande momento”. No vídeo compartilhado, o ator relatou o momento em que o filho pergunta sobre a mãe.

“Pedro chegou do colégio e me perguntou: ‘papai, eu não tenho mãe?’ Eu disse: ‘filho, você tem dois papais. Tem famílias que tem duas mamães, tem famílias com um pai e uma mãe. Você quer me perguntar outra coisa? Não, tá bom. Tem certeza, filho?”, diz Carmo.

Na sequência, Carmo Dalla Vecchia brincou com a situação, dizendo que achava que o questionamento sobre a mãe seria bem mais difícil.

“Essa pergunta chegou, tem que ser mais difícil… me avisaram tanto desse momento, que seria difícil e inoportuno, traumático para a criança…”, completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carmo Dalla Vecchia 🦄 (@carmodallavecchia)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias