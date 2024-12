Carmen Lúcia, Maisa, Cavalo: quem presenteou quem no amigo oculto do ‘Fantástico’

Foi ao ar no “Fantástico” deste domingo, 22, a edição de 2024 do Amigo Oculto do dominical da TV Globo. Dessa vez, o programa escolheu 19 personagens que marcaram o ano para trocarem presentes.

Entre os artistas e personalidades escolhidos em 2024 estão a ministra do STF, Carmen Lúcia, a apresentadora Eliana e até mesmo o Cavalo Caramelo, que ficou conhecido após ficar preso em um telhado durante as enchentes no Rio Grande do Sul.

Veja quem tirou quem — e quais foram os presentes — da atração:

Amigo oculto do ‘Fantástico’