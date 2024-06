Cármen Lúcia assume presidência do TSE e Mendonça entra no lugar de Moraes; saiba como será a cerimônia

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/06/2024 - 9:49 Para compartilhar:

A ministra Cármen Lúcia toma posse como presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) nesta segunda-feira, 3, e o ministro Nunes Marques ocupará a cadeira de vice-presidente. Após votação por meio de formulário eletrônico, os magistrados escolheram André Mendonça para ocupar a vaga deixada por Alexandre de Moraes como ministro efetivo do tribunal.

Esta é a segunda vez que Cármen Lúcia ocupa a presidência do tribunal. Em 2012, ela foi a primeira mulher a ocupar o cargo. Nesta ocasião, ela vai substituir o ministro Alexandre de Moraes.

À frente do TSE em 2024, Cármen Lúcia enfrentará o desafio de organizar as eleições municipais, em outubro deste ano, e colocar em prática as resoluções aprovadas para o pleito, que são: restrições ao uso da IA (Inteligência Artificial) e o combate à desinformação.

A nova composição do TSE também conta com o nome de André Mendonça, que ganhou de Dias Toffoli ao receber 10 votos dos integrantes da Corte Eleitoral. Agora ele ocupará a vaga de ministro efetivo pelo período de dois anos, renovável por mais dois.

Confira como será a cerimônia de posse

A cerimônia de posse ocorrerá no plenário do TSE e deve contar com a presença de convidados e chefes dos Três Poderes, além dos ministros de Estado, ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e de outros tribunais superiores.

Há previsão de participação de parlamentares, governadores dos estados e prefeitos, presidentes de tribunais regionais eleitorais, representantes de advogados, associações de juízes e procuradores e embaixadores de países estrangeiros.

A sessão terá início com o anúncio da entrada dos chefes do Poder Judiciário, Legislativo e Executivo, além do procurador-geral da República. Depois, Alexandre de Moraes irá declarar aberta a cerimônia, que começa com a execução do Hino Nacional.

Em seguida, Moraes convida Cármen Lúcia para ir até a tribuna e prestar o compromisso de posse, em que declara aceitar o posto de presidente e cumprir seus deveres e atribuições, segundo as leis brasileiras e a Constituição Federal de 1988.

Feito isso, o diretor-geral do TSE, Rogério Galloro, lerá o termo de posse. Na sequência, Moraes vai declarar Cármen Lúcia empossada e transferir o cargo. A ministra, então, dará posse ao vice-presidente Nunes Marques.

Há possibilidade de discursos de integrantes do TSE em homenagem à nova presidente e ao novo vice. Cármen Lúcia também deve discursar e, assim, a cerimônia será encerrada. Depois, tanto ela quanto Marques receberão cumprimentos dos convidados no Salão Nobre do tribunal.

Veja como será a nova composição do TSE:

Cármen Lúcia (presidente);

Nunes Marques (vice-presidente);

André Mendonça;

Raul Araújo;

Isabel Gallotti;

André Ramos Tavares;

Floriano de Azevedo Marques