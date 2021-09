Carmelo Anthony brinca que LeBron James ‘o forçou’ a jogar no Los Angeles Lakers

Quase duas décadas depois de entrarem juntos na NBA, os amigos Carmelo Anthony e LeBron James finalmente vão ter a oportunidade de jogarem como companheiros de equipe pelo Los Angeles Lakers. Contratado para a temporada 2021-2022, Anthony falou sofre a sua decisão de se juntar à LeBron na equipe da Califórnia.

Carmelo Anthony, em um tom de brincadeira, disse que LeBron James quase “o forçou” a assinar com os Lakers. “Eu quase fui forçado a fazer isso… Eu acho que LeBron me forçou a fazer isso”, disse. “Ele esperou até o momento certo. Ele esperou até o final da nossa carreira e disse: ‘A hora é agora. Se não for agora, nós nunca vamos jogar juntos'”, afirmou o atleta de 37 anos.

Com os dois entrando em sua 19.ª temporada na liga americana de basquete, esse é o momento ideal para ambos jogarem juntos, de acordo com Carmelo Anthony. “Eu acho que não teria dado certo antes porque eu estava no meu caminho e ele estava no dele. Nós tivemos carreiras diferentes. Tudo acontece por um motivo e o momento é tudo”, confessou o ala.

No mercado de agentes livres, Carmelo Anthony assinou um contrato de um ano com os Lakers após jogar as últimas duas temporadas pelo Portland Trail Blazers. Selecionado na terceira escolha geral do Draft de 2003 pelo Denver Nuggets, ele jogou pela equipe do Colorado por oito anos antes de ir para o New York Knicks, franquia na qual ele disputou outras sete temporadas.

Antes de jogar pelos Blazers, Carmelo Anthony ainda teve passagens pelo Oklahoma City Thunder e pelo Houston Rockets.

