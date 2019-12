Carlos Wizard exerce antecipadamente opção de compra da Topper por R$ 260 mi

A Alpargatas, dona da marca Havaianas, anunciou que Carlos Roberto Wizard Martins exerceu antecipadamente, em comum acordo, a opção de compra da participação acionária restante da unidade de negócios da marca Topper na Argentina e no mundo (ASAIC), nos termos do acordo celebrado em setembro do ano passado.

Conforme fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pelos termos do segundo aditivo assinado hoje, o preço da aquisição da totalidade das ações da ASAIC será de R$ 260 milhões. O valor está sujeito aos ajustes e já desconta o valor de R$ 40 milhões pago anteriormente.

O pagamento será realizado em três parcelas anuais, iguais e consecutivas, corrigidas nos termos do acordo. A conclusão da transferência das ações, segundo a empresa, ainda está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes previstas nos termos do acordo, no segundo aditivo ao contrato de compra e venda e no termo de exercício da opção de compra.