Carlos Vinícius e Lucas Moura brilham, e Tottenham goleia time da oitava divisão na Copa da Inglaterra Atacante ex-Benfica faz hat-trick no primeiro tempo, enquanto jogador revelado no São Paulo deixa sua marca cobrando falta. Jovem de 16 anos sai do banco e completa a goleada

O Tottenham está classificado na Copa da Inglaterra. O time de José Mourinho visitou o Marine, da oitava divisão inglesa, e os Spurs não tomaram conhecimento. Com três gols de Carlos Vinícius, um de Lucas Moura e um de Devine, a equipe da capital avança para a quarta fase do torneio com vitória por 5 a 0.

BAILE NO PRIMEIRO TEMPO

Como esperado, os Spurs dominaram o jogo no primeiro tempo e não deram espaço para o Marine respirar. O brasileiro Carlos Vinícius foi para o intervalo com um hat-trick, enquanto o compatriota Lucas Moura, em bela cobrança de falta, também deixou sua marca.

ADMINISTRANDO O RITMO NO SEGUNDO

Na etapa final, o Tottenham não correu tanto e preferiu segurar o jogo esperando o tempo passar. Aos 14 minutos, Lucas Moura deu passe para o adolescente Alfie Devine, de 16 anos, que marcou o quinto. Ele se tornou no jogador mais jovem a balançar as redes pelo Tottenham.

PRÓXIMA FASE

Classificado, o Tottenham agora está na quarta fase da Copa da Inglaterra (16 avos de final). O sorteio acontece nesta segunda-feira e pode reservar grandes duelos, visto que todos os clubes do big-six estão classificados também.

SEQUÊNCIA

​O Tottenham volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Aston Villa, fora de casa, pelo Campeonato Inglês. O jogo acontece no Villa Park, às 17h15 (de Brasília).

