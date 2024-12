Carlos Tavares, CEO da Stellantis, renuncia ao cargo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/12/2024 - 19:01 Para compartilhar:

ROMA, 1 DEZ (ANSA) – O CEO do grupo automotivo Stellantis, Carlos Tavares, renunciou ao cargo neste domingo (1°).

O gestor português de 66 anos apresentou sua demissão e o pedido foi aceito pelo Conselho Administrativo da Stellantis.

“O Conselho de Administração, sob a presidência de John Elkann, aceitou a renúncia de Carlos Tavares ao seu cargo de CEO com efeitos imediatos”, anunciou o grupo.

A saída do executivo não é uma grande novidade, pois em outubro, Tavares indicou que poderia abandonar a função antes de 2026. No mesmo período, o grupo também confirmou que havia iniciado um processo para decidir seu sucessor.

A Stellantis, que engloba marcas como Fiat, Peugeot, Citroën e Jeep, será liderada por um novo comitê executivo provisório, encabeçado por Elkann. O processo de escolha do novo CEO está em curso e deverá ser concluído no primeiro semestre de 2025.

“Estamos gratos a Carlos pelo seu empenho contínuo ao longo dos anos e pelo papel que desempenhou na criação da Stellantis, bem como nos relançamentos anteriores da PSA e da Opel, iniciando a nossa jornada para nos tornarmos um líder global no setor”, disse Elkann.

Ao mesmo tempo, o grupo tinha comunicado uma redução nas entregas à rede de mais de 200 mil veículos no segundo semestre, o dobro da estimativa anterior. A margem de lucro operacional ajustada deverá ficar entre 5,5% e 7% para todo o ano, abaixo do anterior “dois dígitos”, enquanto o fluxo de caixa livre industrial, anteriormente positivo, deverá ficar no vermelho entre 5 e 10 bilhões de euros. (ANSA).