Carlos Slim nega interesse na Oi depois de empresa aprovar recuperação judicial

O bilionário mexicano Carlos Slim, fundador e controlador do Grupo América Móvil (AMX), disse nesta sexta-feira, 19, após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva que não tem interesse em administrar a Oi, cuja recuperação judicial foi aprovada. Ele foi questionado sobre o assunto por jornalistas no Palácio do Planalto.

“Estamos planejando investir mais e competir mais”, disse o empresário. Ele afirmou que deve investir cerca de R$ 40 bilhões no Brasil nos próximos cinco anos. A marca mais famosa do mexicano no País é a Claro.

Acompanharam Slim e Lula na reunião o presidente mundial da América Móvil, Daniel Hajj; o presidente do Conselho de Administração da América Móvil, Carlos Slim Domit; o presidente da Claro Brasil, José Félix; e o vice-presidente de Relações Institucionais da Claro Brasil, Fábio Andrade. Os nomes estão listados na agenda oficial de Lula.