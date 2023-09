Carlos Sainz conquista pole position do Grande Prêmio de Singapura

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/09/2023 - 11:49 Compartilhe

O piloto espanhol Carlos Sainz (Ferrari) conquistou neste sábado (16) a pole position do Grande Prêmio de Singapura e largará na primeira posição no domingo, no circuito urbano de Marina Bay, à frente do britânico George Russell (Mercedes).

A outra Ferrari, do monegasco Charles Leclerc, vai largar do terceiro lugar, bem à frente do atual líder isolado do Mundial de Fórmula 1, o holandês Max Verstappen (Red Bull), que ficou apenas em décimo primeiro e sob ameaça de diversas sanções por ter incomodado pilotos no pit lane.

