AFP - 26/10/2024 - 19:25

O piloto espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, fez a pole position do Grande Prêmio do México de Fórmula 1 ao ter sido o mais rápido no treino de classificação disputado neste sábado (26) no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México.

Sainz fez a melhor volta com o tempo de 1m15s946, com 225 milésimos de vantagem sobre o holandês Max Verstappen (Red Bull), segundo colocado.

