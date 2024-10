Carlos Sainz faz a pole position do GP do México de F1

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/10/2024 - 20:09 Para compartilhar:

O piloto espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, fez a pole position do Grande Prêmio do México de Fórmula 1 ao ter sido o mais rápido no treino de classificação disputado neste sábado (26) no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México.

Sainz fez a melhor volta com o tempo de 1m15s946, com 225 milésimos de vantagem sobre o holandês Max Verstappen (Red Bull), segundo colocado.

O terceiro lugar no grid ficou com o britânico Lando Norris (+0,314), da McLaren.

Faltando cinco etapas para o fim do Mundial de F1, só cinco pilotos chegam à corrida no México com chances de título: o líder Max Verstappen (3545 pontos), seguido por Norris (297), o monegasco Charles Leclerc (275), o australiano Oscar Piastri (247) e Sainz (215).

– Sainz vai para o tudo ou nada –

A primeira pole da temporada (sexta na carreira) permite a Sainz se agarrar às suas últimas possibilidades de ser campeão.

Atrás desse objetivo, o espanhol espera que Verstappen some poucos pontos na corrida de domingo, circunstância complicada levando em conta a ambição do holandês, que tem o recorde de vitórias no Autódromo Hermanos Rodríguez, com cinco.

Nas três etapas do treino de classificação, o piloto da Red Bull conseguiu bons tempos, mas no Q1 e no Q2 foi superado por Norris.

Verstappen teve novamente a melhor volta no Q3, mas seu tempo foi anulado porque ultrapassou os limites da pista.

A situação se complicou para o campeão quando ao entrar nos boxes. Quando parecia que ficaria fora do ‘top 3’, ele acelerou para marcar o segundo melhor tempo e largar ao lado de Sainz.

– Pérez no fundo do grid –

Apesar do grande apoio do público local, o mexicano Sergio Pérez (Red Bull) foi eliminado de forma surpreendente no Q1, deixando o autódromo em silêncio, e vai largar apenas na 18ª posição.

Oscar Piastri (McLaren), que tinha sido o mais rápido na terceira sessão de treino livre, realizada horas antes, também não passou do Q1 e acabou em 17º.

Entre os pilotos eliminados no Q2 está o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), que acabou na 13ª colocação.

Bicampeão mundial, Alonso, de 43 anos, vai disputar no México o 400º GP de F1 na carreira.

A poucos segundos do fim do Q2, o japonês Yuki Tsunoda (Racing Bulls) foi eliminado depois de sair da pista e bater em um dos muros de contenção.

O Grande Prêmio do México de Fórmula 1 será disputado neste domingo, a partir das 17h00 (horário de Brasília). A corrida terá 71 voltas no circuito de 4,305 quilômetros de extensão.

