Carlos Sainz domina treinos livres em Monza

O espanhol Carlos Sainz fez na segunda sessão o melhor tempo do dia nos treinos livres desta sexta-feira (1º) para o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, realizado no circuito de Monza, e deu esperanças para a Ferrari em sua corrida em casa.

No dia de seu aniversário de 29 anos, Sainz superou os tempos do britânico Lando Norris (McLaren) e do mexicano Sergio Pérez (Red Bull).

Max Verstappen, atual campeão e líder do campeonato de pilotos, foi o quinto mais rápido, atrás da McLaren do australiano Oscar Piastri, quarto, mas ficou à frente da Ferrari do monegasco Charles Leclerc, que foi o sexto.

Mas não há motivos para Verstappen se preocupar: em uma volta rápida, o holandês foi atrapalhado pelo tráfego na pista e não pôde melhorar seu tempo.

Na primeira sessão, mais cedo, ‘Mad Max’ tinha sido o mais rápido, com Sainz em segundo e Pérez em terceiro. Leclerc foi o quarto.

“Estamos fazendo testes e acho que ainda precisamos analisar um pouco mais qual caminho seguir”, explicou o piloto holandês.

Verstappen vai tentar no domingo uma décima vitória consecutiva na F1, mais do que qualquer outro piloto antes dele.

Após vencer o GP da Holanda no último fim de semana, o piloto da Red Bull igualou o recorde de nove vitórias seguidas, alcançando o alemão Sebastian Vettel.

O tailandês Alexander Albon, que vem impressionando desde o início da temporada com a Williams, fez o sétimo melhor tempo, à frente do espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) e do britânico George Russell (Mercedes).

A outra Mercedes, do heptacampeão mundial Lewis Hamilton, terminou apenas em 17º.

A segunda sessão também foi marcada pelo acidente de Sergio Pérez, que provocou bandeira vermelha por alguns minutos.

“Pensei que o carro estava sob controle, mas fui para a grama e o jogo acabou para mim”, lamentou ‘Checo’.

Pouco antes, Stroll também provocou bandeira vermelha por uma falha mecânica em sua Aston Martin que obrigou o piloto canadense a parar.

O treino de classificação para o Grande Prêmio da Itália será neste sábado às 11h00 (horário de Brasília, depois da terceira e última sessão de treinos livres (07h30). A corrida acontece no domingo, com largada marcara para as 10h00.

