Carlos Ghosn é alvo de nova ordem de prisão na França

BEIRUTE, 5 JUL (ANSA) – O ex-diretor-executivo da Renault-Nissan Carlos Ghosn, procurado pelo Japão e pela França e refugiado há quatro anos no Líbano, foi alvo de uma nova ordem de prisão internacional emitida pela justiça francesa.

A informação foi divulgada nesta quarta-feira (5) pela imprensa libanesa, citando fontes judiciais, apesar de o pedido de detenção ter sido emitido nos últimos meses.

A expectativa é de que a nova ordem esteja ligada a uma investigação em curso desde 2019 sobre os crimes de corrupção de agente de uma organização pública internacional, tráfico de influências e receptação.

Um mandado anterior, de abril de 2022, emitido contra ele por magistrados franceses, dizia respeito a crimes financeiros como lavagem de dinheiro e uso indevido de fundos da empresa.

O brasileiro, que também tem nacionalidades francesa e libanesa, se refugiou no Líbano em 2019 após uma ousada fuga do Japão, onde estava em prisão domiciliar.

Segundo os jornais locais, as autoridades políticas e judiciais do Líbano estão efetivamente protegendo Ghosn que, de acordo com suas próprias declarações à mídia regional, vive em “exílio dourado” em Beirute. (ANSA).

