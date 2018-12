Carlos Fernando Chamorro, um jornalista que incomoda o poder na Nicarágua

O jornalista nicaraguense Carlos Fernando Chamorro, que fiscaliza a corrupção há mais de uma década, tem enfrentado a ira do governo. A polícia ocupou e vasculhou os escritórios de seu jornal Confidencial em uma tentativa de silenciá-lo.

Com estilo direto, Chamorro, de 62 anos, não hesita em chamar o presidente Daniel Ortega de “ditador sedento de sangue” e acusá-lo de se apegar ao poder por meio do terror. Ele também é considerado um jornalista crítico, mas não um político da oposição.

O comunicador, com uma trajetória profissional que nos círculos jornalísticos e intelectuais é considerada impecável, já foi mencionado como potencial candidato à Presidência. Ele diz que não se vê nesse papel, mas também não descarta a possibilidade.

“Ao questionar o poder, ao me confrontar com o poder, fui atacado pelo poder, mas não estou associado a um movimento político de oposição”, esclarece.

A imagem da polícia de choque empurrando, gritando e insultando Chamorro e outros jornalistas que cobriam sua presença na sede da polícia provocou reações de condenação ao governo por parte da população e da comunidade internacional.

A agressão contra Chamorro evocou nos nicaraguenses a luta frontal que durante toda sua vida foi travada por seu pai, o jornalista Pedro Joaquín Chamorro, assassinado durante o regime dinástico de Anastasio Somoza, em 1978, provocando um enorme descontentamento social.

Ele diz que esse fato marcou sua vida e o fez mudar seus planos pessoais para continuar estudando economia. “Entrei no jornalismo e entrei na Frente Sandinista”, levado pela busca de uma mudança política, pela teologia da libertação e pelo pensamento da esquerda latino-americana.

Sua mãe, Violeta Barrios de Chamorro, foi eleita presidente (1990-1997) e tornou-se a primeira mulher a ocupar esse cargo na Nicarágua.

Ele é o mais novo dos quatro filhos da ex-presidente, todos eles ligados ao jornalismo.

“Eu me sinto muito orgulhoso da herança e, acima de tudo, do exemplo de meu pai, que foi uma pessoa coerente com seus valores, e também sinto orgulho da minha mãe, que está doente, afastada da política”, diz.

“Eu nunca conheci Daniel Ortega na etapa anterior ao triunfo da revolução, nunca o vi cara a cara”, diz Chamorro, lembrando sua relação com o atual presidente, que lembra ter sido eleito para liderar uma direção coletiva após a vitória da revolução porque “era alguém bastante disciplinado, opaco”.

– Jornalismo, “um contrapoder” –

“Eu quis estabelecer minhas credenciais pelo meu próprio peso. Ou seja, eu não fiz jornalismo às custas da minha família ou à sombra do meu pai ou da minha mãe”, diz ele.

Nesse sentido, ele afirma ter tido sucesso em criar o jornal digital Confidencial, e as revistas de televisão Esta Semana e Esta Noche, de linha investigativa e que, apesar da ocupação policial de suas instalações, continuam a ser divulgadas.

A ocupação da propriedade das empresas jornalísticas Chamorro é parte das ações contra nove organizações cívicas e de direitos humanos que o parlamento tirou seu status legal e acusou-os de golpistas e terroristas.

Chamorro nega que os seus veículos midiáticos estejam relacionados às ONGs perseguidas no contexto atual da “crise terminal” da Nicarágua, onde – após oito meses de protestos contra o governo – a repressão se concentra nas organizações de direitos humanos e na mídia.

“O caminho que escolhi é o caminho do jornalismo independente. Acredito que isso é muito, em um país onde todas as instituições entraram em colapso, o fato de existirem pequenas mídias independentes que fortaleceram sua trajetória, sua credibilidade baseada em valores, de acordo com princípios, para investigar a corrupção é bastante”, opina.

“Acho que a imprensa independente é um contrapoder e deve continuar desempenhando esse papel”.

“Eu não me considero o melhor jornalista da Nicarágua, na América Latina, mas acho que o trabalho que eu sei fazer bem, e nós plantamos confiança e credibilidade ao longo de todos esses anos e agora estamos colhendo”, diz o comunicador.