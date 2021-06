Carlos Eduardo quer Sport focado em fazer uma boa segunda metade de 2021 no Brasileirão Goleiro do Leão afirmou que o elenco sabe da importância dos próximos jogos para o clube

Titular do Sport, o goleiro Carlos Eduardo, falou sobre o desejo de crescer de produção com o elenco rubro-negro nas próximas semanas. Segundo o jogador, a meta é evoluir e fazer um grande segundo semestre no clube.

Venho trabalhando muito para melhorar meu desempenho em campo na temporada e para evoluir junto com o grupo. Quero fazer uma boa sequência com a equipe nestas próximas partidas – afirmou o goleiro do Leão.

Para Eduardo, o elenco vai com tudo para evoluir em 2021 e sabe que a sequencia nas próximas partidas são fundamentais para a temporada.

– Vamos trabalhar muito para que a equipe evolua e tenha um ritmo forte nas próximas partidas da temporada. O grupo está motivado para isso.

