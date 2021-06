Carlos Eduardo quer crescimento do Sport na temporada

Um dos destaques do Sport, o goleiro Carlos Eduardo, quer evolução com a camisa rubro-negra nestas próximas semanas. Segundo o arqueiro, a meta é crescer de produção no Leão e fazer um grande segundo semestre no clube.

– Venho me dedicando muito no dia a dia para melhorar meu rendimento em campo com a camisa do clube. Estou muito motivado para ajudar o grupo e fazer um grande segundo semestre com todos. Esse é o meu objetivo. – afirmou.

Para Eduardo, o elenco vai com tudo para evoluir em 2021.

– O elenco tem trabalhado muito para melhorar o rendimento e aumentar o ritmo nestas próximas semanas. O grupo tem tudo para continuar evoluindo. concluiu.

