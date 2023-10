Carlos Bolsonaro sobre o PL: ‘Está se passando nitidamente de fachada’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/10/2023 - 15:44 Compartilhe

Neste sábado, 30, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) fez críticas aos políticos filiados ao seu partido que estão alinhados ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao longo do ano, uma parcela de deputados da legenda votaram a favor de pautas do executivo.

Nas redes sociais, Carlos utilizou uma matéria do Hora Brasília, na qual diz que “Sem autorização de Valdemar, parlamentares do PL recebem emendas de Lula”.

Em outro post, o vereador diz que “os outros partidos e grupelhos já perceberam que o PL está se passando nitidamente de fachada e veem a brecha para engolir tudo o que construiu”.

E completa: “no fim será direita permitida x a esquerda de sempre!”.

Por fim, Carlos ressalta que teria mais o que opinar, mas prefere “não voltar a 2022” para não criar polêmica.

