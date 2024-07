Carlos Bolsonaro reclama do pai por filha de Nikolas no colo: ‘Legal o cara fazer isso e com a minha não’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/07/2024 - 16:43 Para compartilhar:

BRASÍLIA — O vereador do Rio Carlos Bolsonaro (PL) usou as redes sociais neste sábado, 6, para reclamar da postura do seu pai, Jair Bolsonaro (PL). O ex-presidente posou para uma foto com a filha do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) no colo.

“Legal o cara fazer isso com sua filha e com a minha não! De qualquer forma, parabéns sempre, grande Nikolas”, escreveu Carlos, em resposta a publicação feita pelo parlamentar no Instagram. O vereador publicou uma fotografia do comentário feito e compartilhou no X (ex-Twitter).

Mais cedo, Carlos publicou mais uma reclamação em sua rede social, mas sem dar maiores indícios sobre a quem estaria se referindo. “As coisas estão cada dia mais estranhas. Quanto mais inútil ou prejudicial você for mais apoio você recebe. Eu vou é tirando meu cavalo da chuva e me recolhendo à minha insignificância”, escreveu.

O filho “02″ de Bolsonaro é conhecido por fazer críticas públicas a aliados ou a figuras próximas do ex-presidente. Como mostrou o Estadão no dia 17 de janeiro, após uma entrevista de Valdemar elogiando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o vereador disse que a sigla deveria “bater em Lula”.

Em outra ocasião, o vereador atravessou uma negociação entre o senador Carlos Portinho (PL-RJ) e Valdemar Costa Neto, como mostrou a Coluna do Estadão. Os dois acertaram as condições para que Portinho retirasse sua pré-candidatura à Prefeitura do Rio para unir forças em torno de Ramagem. Carlos, no entanto, não ficou satisfeito com o acordo.

Nas redes sociais, o vereador compartilhou um vídeo do influenciador bolsonarista Kim Paim, com críticas a Portinho, pelo que teriam sido as condições para que o senador retirasse a candidatura.