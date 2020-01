Carlos Bolsonaro posta foto de Thammy e Gretchen defende filho: “Bossal”

Vereador do Rio de Janeiro e filho do presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro entrou em uma nova polêmica nas redes sociais. Ele compartilhou uma foto do parto do filho de Thammy Miranda e Andressa Ferreira. Na post, o político não fez nenhum comentário, só postou a foto. O vereador já foi comparado com Thammy pela aparência física.

Após a publicação, Gretchen, mãe de Thammy, se revoltou com o post e chamou o verador de boçal nas redes sociais. Além de afirmar que se o filho não processar Carlos, ela mesmo o fará. “Vc realmente não tem um pingo de senso nem noção de onde pisa. Se ele não te processar, processo eu q sou mãe dele. Bossal (sic)”, escreveu Gretchen no Twitter.

Logo depois, ela voltou a se manifestar. Qual foi o objetivo desse post ridículo na sua página? Vc precisa da imagem do meu filho pra fazer gracinha na internet, né? Queria poder assumir a sua posição e não pode. Triste né”, completou.

Confira os tweets de Gretchen abaixo: