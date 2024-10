Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/10/2024 - 19:20 Para compartilhar:

Com 70,31% das urnas apuradas, Carlos Bolsonaro é o candidato a vereador com mais votos no Rio de Janeiro.

Atualmente, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre seu 6º mandato como vereador na cidade do Rio de Janeiro.

Os 3 candidatos com mais votos no momento são:

CARLOS BOLSONARO – PL – 22222

92.856

MARCIO RIBEIRO

PSD – 55005

39.168

TAINÁ DE PAULA

PT – 13777

35.078

Siga aqui a evolução da apuração.