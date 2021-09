Carlos Bolsonaro é apontado como chefe de organização criminosa, diz juiz

O juiz Marcello Rubioli, da 1ª Vara Criminal Especializada do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), escreveu, na decisão em que autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), que identificou “indícios rotundos de atividade criminosa em regime organizado” cometidos pelo parlamentar. As informações são da colunista Juliana Dal Piva, do Uol.

O pedido de quebra do sigilo foi feito pelo Ministério Público do Rio de Janeiro que investiga a suspeita de contratação de funcionários fantasmas e a prática da chamada “rachadinha” no gabinete do filho 02 do presidente Jair Bolsonaro na Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

Conforme o juiz, “Carlos Nantes [Bolsonaro] é citado diretamente como o chefe da organização, até porque o mesmo efetua as nomeações dos cargos e funções comissionadas do gabinete”.

O juiz analisou os dados apresentados pelo MP e escreveu ainda que “os elementos de informação coligidos aos autos – mais notadamente quando se atenta ao vasto acervo de documentos que acompanham o expediente investigatório – apontam para a existência de fortes indícios da prática de crime de lavagem de capitais”.

O vereador é investigado desde julho de 2019 pelo Ministério Público do Estado (MP-RJ). As suspeitas são de “rachadinha” e contratação de funcionários fantasmas em seu gabinete na Câmara Municipal. Além dele, outras 26 pessoas e sete empresas tiveram os sigilos bancário e fiscal quebrados pela mesma ordem judicial. Um dos indícios sob investigação foi a compra pelo vereador, em 2003, em dinheiro vivo de um apartamento por R$ 150 mil (R$ 370 mil em dinheiro atual).

Procurada pelo Uol, a defesa de Carlos Bolsonaro não se manifestou até o momento sobre as novas informações divulgadas. Após a quebra do sigilo, Carlos comentou a decisão no Twitter. “Na falta de fatos novos, requentam os velhos que obviamente não chegaram a lugar nenhum e trocam a embalagem para empurrar adiante a narrativa”, escreveu. “Aos perdedores, frustrados por não ser o que sempre foram, restou apenas manipular e mentir. É o que mais acusam e o que mais fazem!”

