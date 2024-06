Carlos Bolsonaro diz que nomes da direita para 2026 querem ‘chutar’ ex-presidente

Da Redação com informações do Estadão Conteúdoi Da Redação com informações do Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-informacoes-do-estadao-conteudo/ 11/06/2024 - 14:41 Para compartilhar:

O vereador Carlos Bolsonaro (PL) criticou, nesta terça-feira, 11, o que ele chamou de ‘direita sensata’. Segundo o filho do ex-presidente da República, as alternativas da direita para as eleições gerais de 2026 estão querendo querendo “chutar” e “isolar” Jair Bolsonaro (PL).

“Desde que dirceu tocou o berrante pedindo a união entre a “direita sensata” e o PT, há pouco menos de um mês, o pessoal ficou ouriçado louco pra chutar Bolsonaro do jogo e isola-lo para conclusão do que desejam. O sistema está no auge de sua essência permitida”, disse, no X (antigo Twitter).

O ex-chefe do Executivo está inelegível até 2030, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Sem Jair Bolsonaro como opção de candidatura à direita, nomes como os dos governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, e Ronaldo Caiado (União Brasil), de Goiás, são especulados como sucessores do espólio eleitoral do ex-presidente.

No sábado, Zema comentou sobre a eleição de 2026, afirmando que “tudo é possível” na política e, desta forma, não descarta uma chapa com Ronaldo Caiado à Presidência no próximo pleito. Mesmo assim, segundo o governador mineiro, as pesquisas de intenção de voto que testam seu nome para a sucessão presidencial são “muito prematuras”.

Em maio, uma pesquisa Genial/Quaest indicou que Tarcísio de Freitas e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) são os nomes mais bem cotados para concorrer ao comando do Executivo federal no lugar do ex-presidente.

Michelle é apontada como melhor opção por 28% dos eleitores entrevistados e Tarcísio de Freitas aparece com 24%. Entre os bolsonaristas, Michelle é a favorita de 41% e Tarcísio, de 33%. Em um dos cenários simulados pelo levantamento, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria Tarcísio de Freitas em um segundo turno por margem estreita: 46% a 40%.