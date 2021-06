Carlos Boi vence no card preliminar do UFC 263 e embala no peso-pesado O peso-pesado Carlos Boi venceu Jake Collier por decisão dividida, enquanto Luigi Vendramini foi superado no peso-leve por Fares Ziam por decisão majoritária

Dois brasileiros marcaram presença no card preliminar do UFC 263, na noite deste sábado (12), em Glandale, no Arizona (EUA), e o aproveitamento foi de 50%. O peso-pesado Carlos Boi venceu Jake Collier por decisão dividida, enquanto Luigi Vendramini foi superado no peso-leve por Fares Ziam.

Carlos Boi vence e segue embalado



Carlos Boi teve um início melhor no combate que abriu o card do UFC 263, colocando bons golpes na linha de cintura, mas Jake Collier cresceu no decorrer do primeiro round e teve um volume maior de ataques. Já no segundo assalto, o baiano se soltou mais no confronto e passou a conectar mais golpes.

Para o terceiro round, o ritmo do brasileiro seguiu melhor, enquanto o americano estava visivelmente mais desgastado. Boi foi alternando golpes na linha de cintura e no rosto de Collier e garantiu o triunfo por decisão dividida. O baiano segue embalado e engata a terceira vitória seguida dentro dos pesados. Já o norte-americano segue oscilando dentro da companhia e tem o segundo revés em três aparições.

Luigi reage, mas é derrotado



Para o primeiro round, Fares Ziam encontrou a distância e adotou a estratégia de colocar jabs e low kicks em Luigi Vendramini. O francês também circulou no octógono, o que atrapalhou as investidas do brasileiro. Insatisfeito com o andamento na luta em pé, o representante do Brasil tentou derrubar e levar para o chão, mas o europeu defendeu com sucesso as investidas e foi frustrando o jogo do brasileiro no confronto.

Após levar desvantagens nos dois rounds anteriores, Luigi foi para o tudo ou nada no terceiro assalto. Aplicou uma blitz no francês, tirou o adversário na zona de conforto e dominou a luta. Trabalhou no ground and pound e aplicou os golpes mais contundentes. No fim, por decisão majoritária, Ziam ficou com a vitória no peso-leve e marca o segundo triunfo em três lutas na organização. Já o brasiliense volta a ser derrotado.

Outros destaques do card preliminar



No fechamento do card preliminar, Brad Riddell venceu Drew Dober por decisão unânime nos leves e segue invicto no Ultimate – agora com quatro vitórias. Já o americano conhece a segunda derrota e fica pressionado. Eryk Anders superou Darren Stewart após 15 minutos, em uma revanche – a primeira luta foi um “No Contest”. O meio-pesado volta a vencer na organização e o inglês registra o segundo revés consecutivo. No peso-mosca, Lauren Murphy se manteve embalada na divisão com cinco triunfos. A americana superou Joanne Calderwood por decisão dividida. A escocesa volta a ser derrotada. Em combate no peso-pena, Movsar Evloev levou a melhor sobre Hakeem Dawodu por decisão unânime. O russo está invicto no UFC com cinco vitórias, enquanto o canadense perdeu a série de cinco triunfos seguidos.

Em confronto de gerações no peso-galo, a sueca Pannie Kianzad bateu Alexis Davis por unanimidade. É a quarta vitória seguida da europeia na organização, enquanto a canadense conhece o quarto revés em cinco combates. O estreante Terrance McKinney precisou de apenas sete segundos para nocautear Matt Frevola nos leves. Na comemoração, o lutador acabou machucando o joelho. “Steamrolla” conhece o segundo revés consecutivo. Controlando a luta a partir do segundo round, Steven Peterson derrotou Chase Hooper por decisão unânime e chegou ao segundo triunfo no peso-pena.

CONFIRA OS RESULTADOS:

UFC 263

Glendale, no Arizona (EUA)

Sábado, 12 de junho de 2021

Card principal (23h, horário de Brasília)

Peso-médio: Israel Adesanya x Marvin Vettori

Peso-mosca: Deiveson Figueiredo x Brandon Moreno

Peso-meio-médio: Leon Edwards x Nate Diaz

Peso-meio-médio: Demian Maia x Belal Muhammad

Peso-meio-pesado: Paul Craig x Jamahal Hill

Card preliminar

Brad Riddell derrotou Drew Dober por decisão unânime dos jurados

Eryk Anders derrotou Darren Stewart por decisão unânime dos jurados

Lauren Murphy derrotou Joanne Calderwood por decisão dividida dos jurados

Movsar Evloev derrotou Hakeem Dawodu por decisão unânime dos jurados

Pannie Kianzad derrotou Alexis Davis por decisão unânime dos jurados

Terrance McKinney derrotou Matt Frevola por nocaute técnico no 1R

Steven Peterson derrotou Chase Hooper por decisão unânime dos jurados

Fares Ziam derrotou Luigi Vendramini derrotou por decisão majoritária dos jurados

Carlos Boi derrotou Jake Collier por decisão dividida dos jurados

