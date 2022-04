Carlos Belmonte afirma confiar na comissão técnica do São Paulo e ressalta que não haverá trocas

Após a derrota do São Paulo na final do Campeonato Paulista 2022, Carlos Belmonte afirmou que, mesmo com o resultado da partida e a vitória do Palmeiras por 4 a 0, confia na comissão técnica do Tricolor. O diretor de futebol do clube também destacou que não haverá nenhuma mudança neste setor.

O Palmeiras se consagrou campeão da competição após vencer o jogo de volta por 4 a 0 e superar a vantagem que o São Paulo havia estabelecido na primeira partida. Após o jogo, Belmonte se pronunciou e destacou que confia fielmente no trabalho que Rogério Ceni está fazendo na equipe, além disso, também comentou que considera que a equipe ainda está no começo da temporada e que confia em uma evolução para as próximas competições.

– A tristeza do torcedor também é a nossa tristeza, estamos todos tristes, perdemos para um grande time. O time do Palmeiras é um time formado a mais tempo que o nosso. Não fizemos hoje o jogo que poderiamos fazer, mas continuamos firmes e acreditando no trabalho, a gente acredita no trabalho do Rogério Ceni, acredita no trabalho de toda a comissão técnica, e principalmente, acreditamos que todos esses jogadores que estão aqui tem um trabalho que ainda está no início da temporada. Temos pela frente mais três competições e, na verdade, a gente não está pensando em colher cactos, existe essa possibilidade, mas não é isso. A gente acredita que o trabalho está sendo feito e um time que continua evoluindo vai continuar trabalhando e queremos ainda nessa temporada mais evolução – disse.

Carlos Belmonte falou com a imprensa (Foto: Gabriel Santos/LANCE!)

O diretor de futebol revelou que considera o Palmeiras uma equipe forte e formada a mais tempo que o São Paulo, porém, novamente, comentou que acredita na evolução da equipe e no trabalho que Ceni guia. Belmonte destacou que, quanto a comissão técnica, não haverá mudanças e que um dos principais focos é seguir trabalhando na reformulação do elenco, buscando jogadores que possam acrescentar.

– Apesar de perdemos o título, estamos absolutamente sasitfesitos com o trabalho de Rogério Ceni e da nossa comissão técnica, e temos muito orgulho do que esses jogadores fizeram hoje. Hoje não foi um bom jogo, mas chegamos a final com um trabalho de todos. A direção tem que continuar trabalho, a gente está trabalhando em reformulação de elenco, nós temos que trabalhar muito nisso, e continuar trabalhar nisso que a gente acredita – concluiu.

O São Paulo se despede da competição como semifinalista e agora se prepara para a estreia da Copa Sul-Americana, do Campeonato Brasileiro e das próximas fases da Copa do Brasil.

