Carlos Augusto e Yan Couto comemoram 1ª convocação à seleção brasileira: ‘Sonho de criança’

A primeira convocação ninguém esquece. Surpreendidos por Fernando Diniz quando se preparavam para defender Inter de Milão e Girona, respectivamente, os laterais Carlos Augusto e Yan Couto comemoraram muito o chamado para defender a seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Os jogadores foram convocados após Renan Lodi, na esquerda, e Vanderson, na direita, serem cortados por lesão. Os novos convocados se apresentarão para os jogos contra Venezuela, dia 12, e Uruguai, dia 17, e dizem que estão realizando sonhos de criança.

“Eu sonhava com isso desde criança. Agradecer a todos que estiveram do meu lado e acreditaram em mim. Trabalhei muito para este momento, pois não há alegria maior do que defender as cores do seu país. É uma honra ter sido convocado pelo Brasil e vou honrar essa camisa ao máximo”, escreveu Carlos Augusto em suas redes sociais.

Revelação corintiana, o lateral-esquerdo vem realizando um bom trabalho na Inter de Milão. No clube italiano, são 42 jogos disputados, sendo 36 como titular. Atuando ofensivamente, o lateral já deu 34 finalizações a gol, sendo 17 no alvo, e ainda distribuiu seis assistências, o que chamou a atenção da comissão técnica da seleção.

Os números de Yan Couto no Girona também explicam seu chamado para as Eliminatórias. Revelado no Coritiba, o garoto já disputou 62 partidas no clube da Espanha, sendo 41 como titular, com quatro gols e oito assistências.

“Sonho de criança realizado. Agradecer a Jesus por ser tão maravilhoso na minha vida, aos meus pais por sempre estarem do meu lado, ao Coritiba, Manchester City, Girona e Sporting Braga por toda aprendizagem. Meu preparador físico, Jonathan Pires por me ajudar cada dia. Muito feliz e honrado por essa oportunidade”, postou o jovem de 21 anos.

Entre os tantos cumprimentos, o Coritiba fez questão de parabenizar seu prata da casa. “Cria da nossa base, Yan Couto é convocado pela primeira vez pela seleção brasileira principal para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo. Mais um exemplo de tradição e competência da nossa categoria de base em revelar grandes talentos. Parabéns, Yan!”, postou o clube paranaense.

