Carlos André Pedroni, motorista da Mercedes envolvida em acidente em Alphaville, se apresenta à polícia

O motorista de uma Mercedes que se envolveu em um acidente que terminou com uma mulher com a perna amputada na região de Alphaville, em Barueri, na Grande São Paulo, se apresentou à polícia nesta quarta-feira, 22, quase dois dias depois do ocorrido.

Carlos André Pedroni, que é empresário e dirigia o veículo, prestou depoimento no 2º DP de Barueri. Ele é acusado de praticar “racha” com Roberto Viotto, considerado o ‘dentista dos famosos’, que também pilotava uma Mercedes no momento do acidente.

Em entrevista à imprensa na frente da delegacia, a advogada Nelianna Mota, que representa Pedroni, disse que ele nega o racha. “Na verdade, ele está tomando conhecimento agora, nós também, a gente prefere que ele venha e preste os esclarecimentos às autoridades. Até para evitar um tumulto processual.”

Carlos André Pedroni é investigado por fuga do local do acidente, lesão corporal qualificada e possível racha.

Entenda o caso

A Polícia Civil investiga as circunstâncias de um acidente de trânsito que causou a amputação de uma das pernas de uma mulher, na noite de segunda-feira, 20, na alameda Rio Negro, no centro comercial de Alphaville, em Barueri, Grande São Paulo. O caso ocorreu após a motocicleta em que a vítima estava ser atingida por um veículo milionário durante um suposto racha.

Há relatos de que dois veículos Mercedes-Benz estariam disputando racha, quando um dos automóveis colidiu com a motocicleta, em que estava Maria Graciete Alves de Araújo, de 36 anos, e um homem.

A mulher foi socorrida e levada a uma unidade de saúde, onde precisou ser submetida a uma cirurgia para amputar a perna esquerda. Já o condutor da moto teve apenas ferimentos leves. Os condutores dos veículos fugiram do local sem prestar socorro.