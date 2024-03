Carlos Alcaraz repete 2023, faz 2 a 0 em Medvedev na decisão e é bicampeão de Indian Wells

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/03/2024 - 20:05 Para compartilhar:

Carlos Alcaraz é bicampeão de Indian Wells. Repetindo roteiro de 2023, quando fez 2 a 0 na decisão sobre Daniil Medvedev, o espanhol repetiu a dose neste domingo, desta vez com um pouco de sofrimento no primeiro set, para celebrar nova conquista no Master 1000 disputado no deserto da Califórnia.

Se no ano passado o russo foi presa fácil, com 6/3 e 6/2, desta vez o número 2 do mundo precisou suar para fechar a primeira parcial, por 7/6 (7/5). Alcaraz precisou de enorme reação para buscar virada ao sair em desvantagem de 3 a 0. Na segunda parcial, aproveitou o desgaste do rival e dominou toda a disputa para fechar com 6/1. Este é o 5º título de Masters 1000 do número 2 do circuito.

Foi o sexto duelo entre os jogadores e o terceiro em decisões, todos vencidos pelo espanhol, agora com 4 a 2 no confronto geral. Além do bicampeonato em Indian Wells, ainda tinha ganho do rival na decisão do ATP Finals, no fim do ano. Medvedev levou a melhor sobre o espanhol somente em Grand Slams, nas semifinais do Aberto dos Estados Unidos do ano passado e de Wimbledon em 2021.

Com menos de 17 horas de descanso após batalha de três sets com o americano Tommy Paul pela semifinal, Medvedev entrou em quadra prometendo superação na busca de vingança contra Alcaraz, para quem perdeu na final de 2023 e também na decisão do Finals, em novembro.

E o russo começou acelerado na decisão, logo abrindo 3 a 0. Contra um rival jovem e talentoso, contudo, a vantagem rapidamente fez fumaça, com o espanhol devolvendo a quebra no game cinco e empatando em 3 a 3 logo a seguir.

O equilíbrio prevaleceu, com Medvedev sempre abrindo um ponto na frente e vendo Alcaraz reagir. A definição do set, portanto, acabou no tie-break e foi o número 2 do mundo quem começou melhor, abrindo 3 a 0. A vantagem de uma quebra permaneceu até 5 a 4, quando o russo buscou a igualdade. O espanhol ficou novamente à frente e aproveitou o primeiro set point para abrir vantagem após 1h10 de jogo.

Alcaraz abriu o set seguinte com 0 a 30. Mas se redimiu e virou com bela curta e saque forte para largar com 1 a 0 e evitar sufoco como na parcial anterior. Com bela passada e Winner de devolução, abriu 2 a 0 ao aproveitar o terceiro break.

Medvedev parecia acusar o desgaste do jogo com Paul e nem corria ou chegava em diversas bolas. A intensidade e técnica de Alcaraz pareciam sobrepor sobre a experiência e luta do russo e a vitória ficou bem encaminhada com 3 a 0 no placar. Com pontos diretos no serviço, ampliou a vantagem para 4 a 1.

Enquanto tudo dava certo para Alcaraz, com semblante mais tranquilo, a fisionomia amarrada de Medvedev transparecia que uma reviravolta parecia bastante improvável. Seu forte serviço não entrava e o jovem abriu logo três break points no sexto game. Quebrou em curta equivocada na rede. Bastava confirmar o saque pelo novo troféu.

A torcida começou incentivar Medvedev por uma reação e ele discutiu com o público. Acertou uma passada e pediu que não fosse aplaudido. A seguir, Alcaraz abriu um duplo match point. Com bola para fora do russo, comemorou com braços abertos E depois foi para o córner onde estava seu staff, vibrando efusivamente.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias