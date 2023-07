Carlos Alcaraz bate Novak Djokovic e é campeão de Wimbledon

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/07/2023 - 15:09 Compartilhe

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, se sagrou campeão de Wimbledon neste domingo (16), ao derrotar na final o sérvio Novak Djokovic (2º), que não perdia na quadra central do All England Club desde 2013.

Alcaraz fechou o jogo em 3 sets a 2, com parciais de 1-6, 7-6 (8/6), 6-1, 3-6 e 6-4, em quatro horas e 42 minutos.

O espanhol de 20 anos, que já tinha sido campeão do US Open em 2022, levanta seu segundo título de Grand Slam em sua terceira participação em Wimbledon.

Djokovic, maior vencedor de Grand Slams entre os homens com 23 conquistas, buscava o 24º troféu para igualar o recorde de Margaret Court.

Além disso, o sérvio tentava o oitavo título em Wimbledon e se igualar a Roger Federer como o maior campeão do torneio no masculino.

Esta foi a primeira final de Wimbledon para Alcaraz e a nona para Djokovic, que também tinha como objetivo vencer os quatro Grand Slams no mesmo ano, depois de ter sido campeão do Aberto da Austrália e em Roland Garros.

