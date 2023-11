Carlos Alberto de Nóbrega tem alta hospitalar após acidente doméstico

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/11/2023 - 14:22 Para compartilhar:

Carlos Alberto de Nóbrega, de 87 anos, foi internado no último sábado, 11, após sofrer uma queda em sua casa de campo e ter um pequeno sangramento interno na cabeça. Segundo a assessoria do apresentador, ele teve alta hospitalar na manhã desta sexta-feira, 17. Ao Estadão, a equipe do artista informou que ele “está super bem e já pode voltar à ativa”.

Nóbrega também compartilhou o momento nas redes sociais e agradeceu pelos cuidados da equipe médica do Hospital Sírio-Libânes, em São Paulo.

“Agradeço minha esposa, Renata, pelo amor e cuidado comigo. Não posso deixar de agradecer o carinho dos meus fãs e dos meus colegas de trabalho. Obrigado, Deus”, disse ele.

Marcelo de Nóbrega, filho de Carlos Alberto, detalhou o acidente ao Fofocalizando, do SBT. Segundo o depoimento, o apresentador tropeçou no chinelo, caiu da escada, bateu o rosto e a cabeça. Desde então, ele foi hospitalizado no quarto (e não na UTI) para observação, e o sangramento não evoluiu.

Carlos Alberto de Nóbrega também foi internado após diagnóstico de covid-19 em agosto. Em 2021, ele foi hospitalizado com a mesma doença.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias