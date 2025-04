Carlos Alberto de Nóbrega sai em defesa da atual esposa após acusações de sua ex

Carlos Alberto de Nóbrega, de 89 anos de idade, quebrou o silêncio e resolveu se manifestar em seu perfil oficial no Instagram sobre as acusações que sua esposa, Renata de Nóbrega, 49 anos, vem sofrendo por parte de Andrea Nóbrega, sua ex.

O apresentador e humorista da “Praça É Nossa”, do SBT, postou um vídeo condenando os ataques contra a médica, com quem ele está há seis anos. No registro, ele falou sobre os rumores relacionados à sua amada.

“Alguns rumores que são soltos aí nas redes sociais magoam uma pessoa que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho, muito respeito, que é minha mulher. Ela não é meu primeiro casamento, é o terceiro. No primeiro casamento, onde fui casado por 34 anos, me separei e fiquei amigo da minha mulher”, explicou Carlos Alberto.

“Depois, casei novamente, não deu certo e eu me separei. E existem muitos rumores, muita fofoca, muito disse me disse”, completou.

O humorista disse ainda que Renata tem sido acusada de ter sido pivô do fim do segundo casamento dele com a socialite e empresária, com quem foi casado de 1996 a 2016. Antes ele também foi casado com Marilda de Nóbrega, entre 1957 a 1991.

“Eu particularmente não ligo, mas quem não é do ramo da Comunicação [como ela], se sente muito magoada com uma acusação que não lhe é de direito. Tem notícias circulando que a Renata acabou com meu segundo casamento. Isso é um absurdo. Eu estou separado há 13 anos”, frisou. “Ela não merece. Deixe a Renata em paz. Ver o nome dela jogado de maneira baixa, vil, me deixou muito triste”, encerrou.

Assista ao desabafo abaixo: