Carlos Alberto de Nóbrega revela que tomou antidepressivo por conta da pandemia

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, de 84 anos, está feliz da vida em retornar ao comando do seu programa ‘Praça é Nossa’, do SBT. Devido à pandemia do novo coronavírus, o veterano ficou mais de três meses longe da atração. Em entrevista ao site NaTelinha, ele contou que precisou tomar antidepressivos no período que ficou longe da televisão.

“É uma coisa muito triste. Fiquei mal, tive que tomar uns remédios, uns antidepressivos para não entrar em uma depressão, porque me deu muita tristeza. A maioria da Praça é sem contrato”, revelou. Carlos Alberto ainda se mostrou preocupado com sua equipe: “Essa turma está sem trabalhar, e isso me dói, porque estou recebendo meu salário. Tiraram 25%, o que é normal, ninguém reclamou, e tudo bem. Mas tenho salário. O resto não, está tudo parado. O Tubinho, por exemplo, tem dois circos grandes e 42 funcionários registrados em carteira. Ele estourou. Gastou toda a reserva e agora está ganhando trocados em estacionamentos”. Para o veículo, ele afirmou que só conseguiu superar o momento com a ajuda da mulher, a médica Renata Domingues, e de um filho dela.

