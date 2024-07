Carlos Alberto de Nóbrega revela que não vê Silvio Santos há anos: ‘Não quer visitas’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/07/2024 - 10:12 Para compartilhar:

Carlos Alberto de Nóbrega afirmou que está há anos sem falar com Silvio Santos, internado com H1N1. O humorista, que comanda o programa “A Praça É Nossa”, no SBT, disse que tentou ligar e visitar o dono da emissora, mas ele não quer receber visitas e nem atender chamadas telefônicas.

“O Silvio só fala quando ele quer falar, e eu respeito isso. Tem uma saudade louca dele. […] Tentei ir lá duas vezes, mas eu sei que ele não quer, eu sei que ele quer ficar sozinho, então eu respeito isso”, declarou durante entrevista ao “Flow News”. Questionado sobre ligações telefônicas, ele disse que nem assim o comunicador deseja se comunicar. “Já liguei duas vezes, não consegui falar.”

Segundo Nóbrega, o último contato entre eles aconteceu em 2020, durante a entrega do “Troféu Imprensa”.

+ Em ‘treta’ com Sonia Abrão, Lívia Andrade alfineta filhas de Silvio Santos

Apesar da vontade de rever o amigo, Carlos Alberto explicou que prefere manter suas boas lembranças de Silvio: “Quando nos conhecemos eu tinha 18 anos e ele 24. Começamos juntos, vi o Silvio crescer, se tornar um monstro da comunicação. Queria ver o Silvio velho como eu estou. [Mas] quero guardar dele a imagem daquele cara dinâmico, daquele robô”.

O veterano ressaltou que recebe informações do apresentador por Jassa, o cabeleireiro de Silvio, e pelo sobrinho do empresário: “Mas a última vez que o Jassa foi lá [na casa de Silvio Santos] foi em fevereiro, porque o Silvio não quer ver ninguém, ele quer ficar na dele. O sobrinho dele me contou que ele fica sentado no sofá assistindo aos programas dele, querendo rever, ele não quer saber de mais nada”.

Internação de Silvio Santos

O apresentador Silvio Santos, de 93 anos, está internado com Influenza A (H1N1) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

A notícia circulou as redes sociais na quarta-feira, 17, e foi negada pela assessoria da emissora em um primeiro momento. Apesar disso, fontes confirmam que o quadro do apresentador é estável e a família não demonstra preocupação.