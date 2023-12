Carlos Alberto de Nóbrega recebe alta após cinco dias de internação

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/12/2023 - 20:54 Para compartilhar:

Carlos Alberto de Nóbrega, 87 anos, recebeu alta médica do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, nesta terça-feira, 19. O comediante estava internado desde a última quinta-feira, 14, para se submeter a uma cirurgia no cérebro.

A notícia foi dada pela esposa do artista, Renata Domingues, através dos Stories do seu Instagram.

“Estamos em casa. Meu amor está curado”, declarou ela que compartilhou um clique do casal.

No dia 13 de novembro, o comandante do humorístico ‘A Praça é Nossa’ (SBT) foi hospitalizado após ter sofrido uma queda em sua casa no interior paulista, quando trincou uma costela e bateu a cabeça. Após quatro dias, ele recebeu alta da equipe médica.

Já em dezembro, no dia 14, Carlos Alberto voltou ao hospital e foi submetido a uma cirurgia para retirada de um coágulo formado no cérebro em decorrência da queda.

