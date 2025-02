Carlos Alberto de Nóbrega é internado em UTI em São Paulo com virose

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, de 88 anos, foi internado na UTI (Unidade de Terapia Semi-intensiva) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, com quadro de virose.

Em razão do estado de saúde do veterano, o SBT cancelou as gravações do humorístico ‘A Praça é Nossa’ previstas para esta semana, segundo informações do Splash, do UOL, e da assessoria de imprensa da emissora.

A médica Renata Domingues, esposa de Carlos Alberto, publicou uma foto de uma videochamada com o marido. “Boa noite, com saudade”, escreveu ela no Instagram.

A reportagem de IstoÉ Gente entrou em contato com assessoria do Hospital Sírio-Libanês, mas até o momento ainda não tivemos retorno. O espaço segue aberto para novas atualizações sobre o estado de saúde do comunicador.