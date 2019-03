Carlos Alberto de Nóbrega conta que filho sofreu oito paradas cardíacas: “Vivo por milagre”

O programa ‘A Praça é Nossa’ dessa quinta-feira (14) contará com um encerramento diferente. Carlos Alberto de Nóbrega e sua equipe prestarão homenagem ao filho do apresentador, Marcelo de Nóbrega, diretor da atração, que sofreu uma infarto na quinta-feira da última semana.

Carlos Alberto de Nóbrega, ao lado de Ary Toledo e de Dalila, filha de Marcelo, agradecera a equipe comandada pelo médico Dr. Celso Alves pelo atendimento ao filho. As informações foram divulgadas pela assessoria de imprensa do SBT ao UOL.

Na sequência, o apresentador falará sobre o infarto sofrido por Marcelo. “Eu não noticiei, porque não faz parte da minha maneira de viver, contar da minha pessoal, mas o Marcelo, na quinta passada, teve um infarto muito forte”, inicia Carlos Alberto.

“Está vivo por um milagre e porque existe uma equipe igual a do Dr. Celso Alves. Ele teve oito paradas cardíacas e está vivo por milagre. Está salvo, fora de perigo, está em casa. E eu queria dizer, a todos os médicos que atenderam meu filho: Deus lhe pague! Deus me devolveu o Marcelo vivo, inteiro! Muito Obrigado!”, completa.

No Facebook, Marcelo de Nóbrega informou sobre o ocorrido e agradeceu. “Ola meus amigos, sofri um infarto mas já estou em casa me recuperando. Deus me deu mais uma oportunidade, não foi dessa vez! Agradeço a todos pelo carinho”, escreveu.