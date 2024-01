Carlos Alberto de Nóbrega comemora alta após segunda internação por trauma craniano

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/01/2024 - 2:59 Para compartilhar:

Carlos Alberto de Nóbrega, de 87 anos, usou o Instagram nesta quarta-feira, 17, para comemorar a alta médica que recebeu. Ele estava internado, pela segunda vez, devido a um trauma craniano em decorrência de uma queda.

A primeira internação de Carlos Alberto aconteceu em novembro de 2023. No final do ano, ele chegou a mostrar as cicatrizes da cirurgia no cérebro a qual foi submetido.

O comediante teve de ser internado novamente, no entanto, devido a um sangramento na cabeça. No Instagram, ele agradeceu à equipe médica do Hospital Sírio Libanês pelos cuidados.

Veja:

