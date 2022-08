Carlos Alberto de Nóbrega chora ao falar de Jô Soares: ‘Queria que meu choro fosse só meu’

Da Redação 06/08/2022 - 3:45 Compartilhe

Carlos Alberto de Nóbrega usou seu Instagram, na noite desta sexta-feira (5), para homenagear o amigo Jô Soares, morto aos 84 anos, na madrugada do mesmo dia.

Aos prantos, o humorista e apresentador da “Praça É Nossa” contou por que não deu entrevistas para falar sobre a morte de Jô, e relembrou diversos momentos que os dois passaram juntos em cerca de 60 anos de amizade.

“Quero que vocês entendam uma coisa: eu fiz uma troca, eu troquei as dezenas de pedidos de entrevista pelo silêncio. Eu queria que o meu choro fosse só meu, porque a vida não é só o sucesso, não é só o dinheiro, é o que a gente planta, são as amizades que a gente tem”, começou Carlos Alberto.

“Eu chorei a morte do maior gênio que surgiu na televisão brasileira. Não conheci ninguém mais culto do que o Jô”, disse o apresentador.

“Eu chorei o amigo, eu chorei porque me lembrei de quando nós compramos um carro, e o carro do Jô pegou fogo e o meu veio quebrado. Nós tínhamos 20 e poucos anos e falei: ‘Jô, vou devolver esse carro e se ele não aceitar, eu vou dar uma surra nesse cara’. E sabe o que o Jô falou? ‘Sabe o que eu vou fazer, como eu não sei brigar, eu vou sentar em cima dele’, ele tinha 150 quilos naquela época”, relembrou.

“Eu chorei pela ditadura, que não permitia que se lessem determinados livros que eles queimavam. E, várias vezes, eu estava na casa do Jô, telefonava, ‘olha os homens estão procurando livros’, eu tinha um carro com porta-malas grande, eu coloca os livros, no meu carro, que ficava na porta, e levava meu carro pro estacionamento. Dias depois, trazia os livros de volta. Chorei coisas que a televisão nunca viu. A simplicidade, o respeito que o gênio tinha por um redator que estava começando. Nós nunca disputamos uma liderança”, contou.

Carlos Alberto também falou sobre sua ida para o SBT e revelou que foi ele o responsável pela mudança de Jô da Globo para a emissora de Silvio Santos.

“Na Globo, quando eu não tinha mais o lugar que eu achava que eu deveria ter nos Trapalhões, eu fui pedir para trabalhar com ele, mas não me deixaram. Eu saí e vim pro Silvio Santos. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando assumi a direção artística foi chamar o Jô para trabalhar comigo. ‘Você teria coragem de ir trabalhar no SBT?’ Ele falou ‘o dinheiro do Silvio é igual o do Roberto Marinho, se ele me der uma chance de fazer uma entrevista’. Nunca falei isso para ninguém”, explicou.

Confira o vídeo de Carlos Alberto de Nóbrega abaixo.