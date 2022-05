Carlo Porto fala sobre a preparação de atores e os desafios da profissão

Quando olhamos uma cena seja de novela, filme, teatro ou série nos emocionamos, ficamos felizes, com medo ou angustiados, muitas vezes compartilhamos os sentimentos daquele personagem que acompanhamos. Para toda essa conexão entre público e trama e/ou personagem, os atores e atrizes têm todo um trabalho de preparação por trás das câmeras que muitas vezes a audiência não faz ideia do trabalho que dá. O ator Carlo Porto vive seu personagem mais complexo até o momento, e explica o quanto todo trabalho feito antes de iniciar as gravações são fundamentais para a construção de um personagem.

“A preparação de mesa, como eu falo, são aquelas reuniões onde começamos a fazer a leitura dos textos e entender do personagem que vamos fazer: como ele pensa, que época tudo passou, quais são seus costumes e hábitos, como são seus sentimentos em relação às outras personagens, etc. É neste momento que o ator encontra seu ponto incomum com o personagem.”





Para viver Saul, Carlo precisou não só aprender a mexer em armas como espada, arco e flecha, escudos e lanças, como também ferramentas rústicas usadas no campo, já que antes de ser Rei, Saul era um homem voltado à agricultura familiar. Nesta semana foi ao ar a primeira batalha entre os judeus e seus inimigos amonitas, e todo esse aprendizado e trabalho corporal do ator ficou evidente em cada cena de luta:

“São muitas horas de treino para podermos manusear cada objeto da forma correta. Em cenas de batalhas, por exemplo, passamos horas treinando a coreografia para que tudo se torne o mais realista possível e fiel ao tempo em que tudo ocorreu. É preciso segurar uma espada ou uma lança da forma correta, não errar nas marcações para dar e/ou receber um golpe. É um trabalho minucioso e que envolve muitas pessoas, muita concentração e dedicação de cada um.”

O ator também comenta sobre o desafio maior de dar vida a um personagem que já existe no imaginário coletivo: “Na novela contemporânea você recebe o personagem e o “cria” do zero junto com a produção, é alguém que vai existir a partir daquela história. Em uma novela bíblica como a que estou fazendo, Saul é um homem que todos conhecem e podem ler sobre sua vida na Bíblia, o que naturalmente gera em cada cabeça um perfil definido sobre ele, isso traz um desafio muito maior para ‘reconstruir’ esse homem.”

A novela Reis vai ao ar a partir das 21h na TV Record de segunda à sexta-feira, e aos sábados é exibida uma reprise com os acontecimentos mais importantes da semana.